歌手・松本伊代が19日、自身のインスタグラムを更新。夫婦そろってスポーツで汗を流したことを報告した。 【写真】息ぴったりの自撮り２ショ結婚30年超えても仲良し 伊代は「初の！ ピックルボール！」と記し、手前に立つ夫でタレントのヒロミが撮影したと思われる写真を投稿。キャップをかぶった夫の後ろで、明るいブラウンの髪色の伊代はラケットを手にして白い歯をのぞかせている。「なんとピックルボ}