資料香川県立高校入試の様子2026年3月 香川県教育委員会は、2026年3月に実施した公立高校入試の学力検査の結果について公表しました。5教科（250点満点）の平均点は151.6点で前年を8.2点上回りました。 県教委によると、学力検査は5教科の総合得点の平均点が55％（138点）前後になるように作成しましたが、予想をかなり上回ったということです。全教科を通じて、難易度の高い問題で無回答が減りました。 教科別に平