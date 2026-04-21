見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「私たちのソサイエティ」（第17回）が21日に放送され、鹿鳴館にやってきた小日向（藤原季節）の姿が描かれると、ネット上には「怪しくない…？」「直美が心配」「利用されてるとかないよね？？」といった反響が寄せられた。【写真】明日の『風、薫る』直美（上坂樹里）は小日向（藤原季節）の“別の一面”を目撃