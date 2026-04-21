サンリオのパブリッシングによるゲームブランド「Sanrio Games(サンリオゲームズ)」が始動！2026年秋に第1作目タイトルとしてNintendo Switch/Nintendo Switch 2用のパーティゲーム「サンリオ パーティランド」が世界同時発売されます。 サンリオ ゲームブランド「Sanrio Games」始動 「Sanrio Games」公式サイト：https://www.sanrio-games.jp/ サンリオのパブリッシングによるゲームブランド「Sanrio Games