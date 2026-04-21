巨人は２１日に長野、２２日に前橋で中日と２連戦。長野オリンピックスタジアムで巨人が試合を行うのは、２０１９年７月１５日以来、７年ぶり。前回は延長１１回の末、ヤクルトに７―４で勝利するなど、この球場では通算７勝５敗。現在４連勝中だ。前橋の上毛新聞敷島球場では、２０２４年７月３日以来、２年ぶり。今回と同じく中日を相手に先発の井上が８回を無失点に抑える好投を見せ、６―１で勝利している。この球場では通