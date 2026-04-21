☆日本ハム―楽天（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝達、楽天＝荘司楽天で開幕投手を務め、現在３戦３勝の荘司が２１日の日本ハム戦で今季４登板目。４戦４勝となると楽天の開幕投手では初となる（開幕投手以外では２００９年＝田中将大、２０１５年レイ、２０２０年＝涌井秀章の３人）。プロ野球全体では２０１８年の菊池雄星（西武）以来８年ぶりとなる。２０００年以降の開幕投手で４戦４勝は年投手