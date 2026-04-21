４月１９日の皐月賞・Ｇ１で１０着のマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は引き続き横山和生騎手で日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ向かう。２１日、管理する野中調教師が明かした。若葉Ｓを完勝して臨んだ皐月賞だったが、力を出し切れなかった。野中調教師は「ゲートが全てですね。うまく出られなかった。返し馬までは良かったんですが、位置が取れません