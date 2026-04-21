◆米大リーグカブス―フィリーズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグリーフィールド）カブス―フィリーズ戦の試合中に、ガチョウが左翼前に着地。試合はそのまま続行された。３回裏先頭のカブスのブッシュの打席で大型のカナダガン（グース）がフィリーズ左翼と遊撃の中間に着地。テクテクと歩き回った。カウント２―１の４球目にブッシュがガンの頭上を越す左前安打を放つと、びっくりしたか飛び立ち、中堅手、右翼手頭上を