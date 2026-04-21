４月１９日の皐月賞・Ｇ１で４着だったアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は引き続き岩田康誠騎手で日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）に向かう。２１日、管理する福永調教師が明らかにした。好位から運んで、直線でもしっかりと伸びて０秒３差の４着。福永調教師は「完璧な競馬でした。次はもう一段、上げて使えると思います」とコメントした。