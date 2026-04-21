4月20日、高知県土佐市のごみ焼却施設で、建物の中にあるベルトコンベヤーが燃える火事がありました。持ち込まれたゴミの中にあったリチウムイオン電池が発火したとみられています。火事があったのは、土佐市北地のごみ焼却施設「北原クリーンセンター」です。警察などによりますと、20日午後2時半ごろ、火災を検知したセンターから消防に自動通報がありました。センターの中にある燃えないごみを砕