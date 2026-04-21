記事ポイント芝浦工業大学の2026年度学部新入生の女子割合が30.8％に到達女子入学者は2026年4月1日時点で629人、学部入学者2,045人のうちを占有理工系女子育成へ向けた女子枠入試や奨学金、女子校連携の成果に注目芝浦工業大学は、2026年4月入学の学部新入生に占める女子学生の割合が30.8％になったと発表しました。国内の工業大学で、1学年の女子学生割合が30％を超えたのは初めてです。全国の工学系学科における女子学生割合平均