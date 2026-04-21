女優でタレントの黒木ひかり（２５）が「スケスケ」ショットを披露した。２１日までに自身のインスタグラムを更新し「スケスケで少しヒヤヒヤした！笑」と題して投稿。絶景を見下ろす展望台のような場所で撮影した写真をアップ。ガラス張りで下が見えるようになっており、“ヒヤヒヤ”したのだという。「そして階段長い！でもめっちゃ絶景」と景色に感激の様子だ。フォロワーも「うわぁ」「わぁ、スケスケ怖いですね」「め