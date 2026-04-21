お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」（まひる、よしこ）が２１日、都内で映画「グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション」（５月８日公開、ルーベン・フライシャー監督）スーパーイリュージョンプレミア試写会に出席した。イリュージョンを駆使して富裕層から富を奪い、世間へ還元する正義の犯罪集団”フォー・ホースメン”が世界を舞台にした史上最大の強奪計画を描く。１０年ぶりの新作で、よしこは「壮大なマジック