１６日、成都考古センターでイベントに参加する人たち。（成都＝新華社配信）【新華社成都4月21日】「記念物と遺跡の国際デー」（世界遺産の日）の18日、中国の古蜀文明を伝える中核文化遺産である四川省の三星堆博物館と金沙遺跡博物館がテーマイベントを開いた。三星堆・金沙遺跡が持つ顕著な普遍的価値を解説し、文化遺産の保護に向けた社会全体の共通認識と連帯を醸成した。１７日、三星堆遺跡の古蜀文明における位置付けに