ディズニーストアから、日差しや紫外線が気になるこれからの季節に向けた新コレクション「SHINY DAY」が登場。ディズニーの世界観を楽しめる折りたたみ傘や、機能性に優れたアームカバーなどが展開されます☆ ディズニーストア 紫外線対策コレクション「SHINY DAY」 発売日：2026年4月24日（金）より順次販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディ