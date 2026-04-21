【新華社天津4月21日】中国天津港から南アフリカへ直航するコンテナ船の定期航路が18日、正式に開通した。新航路の開設により、空白となっていた同港と南アフリカの港湾を結ぶ直航路線が補完された。同航路はスイスに本社を置く海運大手MSCが運航する。5700〜1万1千TEU（20フィートコンテナ換算）級の船舶12隻を投入し、南アフリカに向け週1便運航する。主に鋼材、建材、化学製品、自動車などを輸出、航海日数は最短で約40日と