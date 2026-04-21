京都府南丹市で起きた男児遺体遺棄事件では、SNS上に容疑者の父親の国籍や勤務先などをめぐる誤った情報がSNSで拡散された。さらに、海外メディアがデマ情報を引用して誤報し謝罪、無関係な施設への風評被害も発生した。専門家は、不安や怒りから憶測に飛びつきやすい心理が背景にあり、複数の情報源を確認する重要性を指摘する。SNS上に相次いだ様々なデマ情報榎並大二郎キャスター：京都府・南丹市の死体遺棄事件。11歳の安達結