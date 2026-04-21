政府は21日、殺傷能力のある武器を含めた輸出を原則、可能とするために「防衛装備移転三原則」などを改定しました。日本の安全保障政策における大きな転換と言えます。国会記者会館から、フジテレビ政治部・安部多聞記者が中継でお伝えします。武器を全て輸出できる方向に舵を切った理由は、急激な安全保障環境の悪化で関係者から「むしろ遅すぎるくらいだ」との声も聞かれます。新たなルールでは、これまで輸出できる装備品を用途