アメリカのトランプ大統領は、イランとの停戦延長の可能性は「極めて低い」と述べ、期限は日本時間23日午前との認識を示しました。トランプ大統領は20日、ブルームバーグ通信の取材に対し、「延長する可能性は極めて低い」と述べ、停戦の期限については、日本時間では23日午前になるとの認識を示しました。また、イランの港湾に対する海上封鎖については、合意が成立しない限り解除しない考えを示したということです。2回目の協議