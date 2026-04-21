お笑いコンビ・ガンバレルーヤ（よしこ、まひる）とMr.マリックが21日、都内で行われたスーパーイリュージョンプレミア試写会に登壇。まひるは、作品を絶賛するMr.マリックが話過ぎてネタバレしてしまうのではと恐れ、Mr.マリックの鼻に自身の指を入れて話を止めた。【写真】よしこの鼻にも指を入れるまひる同イベントは、映画『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』（5月8日公開）の公開を記念して開催され