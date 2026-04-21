21日朝早く、航空管制システムにトラブルが起き、航空各社で全国的に空の便の欠航や遅れが出ています。日本航空によりますと、21日午前6時半頃、国土交通省航空局の航空管制システムのトラブルで、羽田空港から飛行機が出発できない状態になったということです。午前8時15分頃、システム復旧の連絡を受けたものの、今日一日、全国的に欠航や遅延が発生する可能性があるということです。羽田空港は、足止めされた利用者で混雑し、困