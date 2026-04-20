ロシアの首都モスクワ中心部で、北朝鮮国営レストラン（北レス）の新規開業が相次いでいる。これまで市内では質素な1店だけだったが、昨年秋以降、「平壌館」「勝利食堂」「綾羅島」という名前の店が相次いで登場した。 北朝鮮からの海外労働者派遣は国連制裁で禁じられているが、ロシア側はこれを事実上黙認しているとみられ、制裁の抜け穴となっている。 国連安全保障理事会は2017年以降、北朝鮮の核・ミサイル開発を抑止す