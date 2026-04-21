元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが4月20日、自身のインスタグラムを更新。沖縄・石垣島を訪れた際のオフショットを公開しました。 【写真を見る】【辻希美・長女】希空沖縄・石垣島のバカンス「初のサバニ乗ったんだー最終日まで満喫できて幸せ！！！」希空さんは「川平湾で初のサバニ乗ったんだー」と綴り、沖縄で古くから使用されてきた伝統的な木造帆船『サバニ』とともに、