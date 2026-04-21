ドジャースは日本時間21日、エドウィン・ディアス投手が右肘関節遊離体のため負傷者リスト入りしたことを発表しました。ディアス投手は前日の日本時間20日に行われたロッキーズ戦で、2点ビハインドの8回に登板。しかし先頭バッターからヒットと四球、内野安打でノーアウト満塁のピンチを作ると、2点タイムリーを浴び、1アウトも取れず降板となっていました。そしてその翌日の21日に、球団がディアス投手の右肘の故障を発表。日本時