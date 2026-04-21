タレントのMEGUMI（44）がMCを務める20日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。スキンケアで大切なことについて語った。ゲストで登場した「さや香」新山から「朝か夜にお風呂入ってオールインワン。日焼け止めとかも今まで生きてきて一度も付けてない。本当にズボラというか…知りたい。これだけはやっといたら？っていうのを知りたい」とお願いされる一幕があった。「週に一回くらい泥パッ