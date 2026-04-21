20日、村山富市元総理のお別れの会が営まれ、社民党の福島みずほ党首が追悼の辞を述べた。【映像】福島みずほ党首が「追悼の辞」を述べた瞬間（実際の様子）福島党首は、日本社会党委員長で、社民党の初代党首であった村山元総理に対し「村山元総理のお別れの会に当社民党を代表して心から哀悼の意を表します。村山富市さん、本当にありがとうございました。村山富市さんは私の政治の父であり、土井たか子さんは政治の母でした