ドジャースの大谷翔平選手が、アジア選手最長の52試合連続出塁をマーク。ベーブルースの記録も超えました。2018年に韓国の秋信守（チュ・シンス）さんが記録した52試合連続出塁に王手をかけている大谷選手。第1打席は相手投手のエラーで塁に残りますが、これは出塁の記録になりません。すると、2番・コール選手の打席で盗塁を試みます。滑り込んでセーフとなり、今シーズン初盗塁を記録しました。そして第2打席。低めの変化球を捉