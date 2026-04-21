毎年8月に行われる24時間テレビからぺダル付き車いすが県内の福祉施設に贈られました。足が不自由でもどちらかの足がわずかに動かせれば自分でこげる可能性がある車いすで、リハビリや健康維持の効果が期待されています。県内4つの施設に贈られました。