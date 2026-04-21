北朝鮮による拉致被害者の早期救出を求め拉致被害者の曽我ひとみさんが佐渡市のイベント会場で署名を呼びかけました。曽我ひとみさんは2002年に帰国できましたが、共に拉致された母のミヨシさんは94歳になるいまも行方がわかっていません。イベント会場で署名を呼びかけた曽我さん。18日の活動ではおよそ500筆を集めたということです。＜曽我ひとみさん＞「（母が）急に夢に出てきてくれてそれがなんと車いすに乗っているという…