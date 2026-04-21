サフラン・シート（Safran Seats）とRAVE Aerospaceは、未来のプレミアム航空旅行に関する共同ビジョン「Origin」を明らかにした。ドイツ・ハンブルクで開催された「エアクラフト・インテリア・エキスポ（AIX）」に合わせて発表した。座席と機内エンターテインメントから構成され、イマーシブディスプレイコンセプトが核となっている。特徴的なのは広々としたシートを囲むようなU字型のマイクロLEDスクリーンで、ダイナミックな映