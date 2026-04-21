バティックエアー・マレーシアは、グローバルキャンペーンを4月20日から30日まで実施する。エコノミーフレキシ運賃とエコノミーバリュー運賃を最大35％を割り引く。搭乗期間は2027年1月31日まで。バティックエアー・マレーシアは、日本各地とクアラルンプールを結ぶ路線を運航している。