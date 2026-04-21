エチオピア航空は、ボーイング787-9型機6機を確定発注に切り替えた。2023年に発注したオプション契約を正式発注に切り替えた。ボーイング787型機によってアディスアベバ発着の国際線を拡大し、貨物輸送能力を向上させる。エチオピア航空は、アフリカで最大のボーイング787型機の運航会社。ボーイング787-8型機とボーイング787-9型機で、欧米やアジアの需要が高い大陸間路線やアフリカ地域間路線を運航している。2023年のドバイエア