イランの港に入ろうとする船を攻撃アメリカ国防総省は2025年4月20日、アラビア海でアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦「スプルーアンス」が、イランの港に入ろうとする貨物船を攻撃する映像を公開しました。【動画】う、撃ってる…これが、停船しない貨物船に攻撃を加える瞬間です「スプルーアンス」が追跡していた船は貨物船「M/Vトゥスカ」で、イランのバンダルアッバスに向かう途中、アラビア海北部を時速17ノットで航行してい