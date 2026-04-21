警察によりますと、きのう午後７時ごろ、山形県村山市本飯田の休耕地で野火火災がありました。 通行人が火災に気付き１１９番通報したということです。 消防が消火活動を行い、火はおよそ１時間半後に消し止められましたが、下草およそ１００平方メートルが焼けました。 建物への被害はなく、けが人もいませんでした。 警察は火災の原因などについて調べを進めています。