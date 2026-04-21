DAZNは、サッカーコンテンツに特化した年間プラン「DAZN SOCCER」の提供を開始した。8月30日まで加入できる。あわせて7月20日まで、最初の3カ月間が月額980円となるキャンペーンも実施する。 サービス内容と対象コンテンツ 「DAZN SOCCER」は、DAZNが配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴できる販売期間限定の年間プラン。料金は月額2600円で、12カ月間の合計金額は3万1200円。契約形態は