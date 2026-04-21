ミラノ・コルティナオリンピック「男子スキークロス」に出場した胎内市出身の須貝龍選手が、地元で結果を報告しました。 20日、胎内市役所で井畑市長と面会した須貝選手。オリンピックでの応援に感謝を伝えました。ミラノ・コルティナオリンピックでは大会前に股関節を脱臼する逆境を乗り越えて出場し、1回戦で敗退するも最後まで食らいつく滑りを見せました。 ■スキークロス 須貝龍選手(34) 「本当にぎ