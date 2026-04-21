5月31日に投開票される『県知事選挙』の投票率アップに向け、イメージキャラクターにフィギュアスケートの中井亜美選手が起用されます。 20日、県選管が開いた『明るい選挙推進会議』で中井亜美選手の起用が発表されました。 2026年2月のミラノ・コルティナオリンピック「女子フィギュアスケート」で銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美選手。県選管は4月27日の誕生日で18歳になり、選挙権