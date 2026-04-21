これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、沿岸各地に強風注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市にはあわせて波浪注意報が出ています。また、上・中越に乾燥注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町に融雪注意報が発表されています。 ■21日(火)これからの天気 高気圧に覆われて晴れるでしょう。沿岸部を中心に西寄りの風が強まりそうです。また、黄砂が飛んでくるおそれがあります。お出かけの際はマスクなどで対策をしまし