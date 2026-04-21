池山新監督の明るいムード作りも注目されている（C）産経新聞社チーム防御率は12球団トップの2.55ヤクルトの強さが注目されている。週末の巨人戦に勝ち越し、3カード連続勝ち越し、今季最多の貯金9と圧巻の戦いぶりを示している。昨年はリーグ最下位と苦しんだチームが池山隆寛新監督率いる中、劇的な変化を見せている。背景には何があるのか。球界内から考察の声も上がっている。【なぜ】プロの視点！首位ヤクルト/ソフトバン