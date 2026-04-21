アメリカとイランの戦闘終結に向けた2回目の対面協議がきょうにも行われるとされるなか、トランプ大統領は停戦期限について「延長する可能性は極めて低い」との認識を示しました。ブルームバーグ通信は20日、トランプ大統領が期限が迫っているイランとの停戦について「延長する可能性は極めて低い」との認識を示したと報じました。その上で、21日だとされていた「2週間」の停戦期限について、アメリカ東部時間の「22日の夕方だ」と