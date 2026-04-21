タレントの辻希美が20日、自身のアメブロを更新。新しいお弁当箱での1週間のスタートから、家族の健康管理、初夏の訪れを感じさせる末っ子の様子まで、目まぐるしく過ぎる月曜日の日常を公開した。【映像】家族旅行中の生後7カ月の夢空ちゃん「今週も始まりお弁当作りからスタートです」と切り出し更新したブログで、辻は色鮮やかなお弁当を公開し、お弁当箱を新調したことを明かした。家の中では、次女・夢空（ゆめあ）ちゃ