きのう、三陸沖で発生した最大震度5強の地震を受け、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しています。北海道では、函館などで震度4を観測、太平洋沿岸に一時、津波警報と津波注意報が発表されました。これまでに、80代の女性が避難の途中に転倒するなど、合わせて2人がけがをしました。40センチの津波を観測した日高地方の浦河町などでは、小中学校と高校、合わせて8校が臨時休校となりました。浦河町教育委員会和