◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、６点リードの８回無死で迎えた５打席目はストレートの四球で一塁に歩くと、球場からは大ブーイングが起きた。４打席目は申告敬遠で歩いており、２打席連続でブーイングが起きる事態となった。初回先頭の１打席目は、