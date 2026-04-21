ボーンマスは20日、今シーズン終了後からマルコ・ローゼ氏がトップチームの指揮を執ることを発表した。2023年夏に就任したアンドニ・イラオラ監督のもとで安定した成績を収めているボーンマス。昨シーズンはプレミアリーグにおけるクラブ史上最高勝ち点「56」を獲得したほか、多くの主力を引き抜かれた今シーズンもここまで勝ち点「48」の9位につけ、現在は13戦無敗と好調を維持している。しかし、スペイン出身の智将は契約満