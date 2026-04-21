ダスキンが運営するミスタードーナツは、27日から『シャリもぐフルーツフローズン』の2種を期間限定で発売する。【写真】まったりとした甘さの「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」同商品は世界のスイーツからヒントを得て生まれたフローズンドリンク。これからの季節にぴったりなフルーツ味の氷のシャリシャリ食感と、果肉やフルーツゼリーをミックスした具材の大きさにこだわったことでもぐもぐとした満