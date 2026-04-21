８４歳の藤竜也が、トレードマークのヒゲをそり落とし、食と美の巨人、北大路魯山人（１９５９年死去、享年７６）を演じているＮＨＫドラマ１０「魯山人のかまど」（火曜・後１０時、全４回）がきょう２１日、最終回を迎える。毎回楽しみにしていただけに、終わってしまうのが残念だ。３月にこのドラマの会見を取材。“ヒゲの話”を中心に記事を書いた。外見にとらわれ、役の内面に迫ったものを書かずにいたことが気になってい