20日に発生した、青森県で震度5強を観測する三陸沖を震源とする地震をうけ、気象庁と内閣府は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しています。木原稔官房長官は21日、対象地域の住民らに対し、この「後発地震注意情報」について、「正しくご理解いただき、行動していただきたい」と呼びかけました。「後発地震注意情報」は、今回の地震の発生によって、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖にかけての想定震源域で、新たな大