今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第17回（2026年4月21日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）今度は環が発熱！主題歌「風と町」からはじまる、明けると、りん（見上愛）が帰宅して、美津（水野美紀）と1階で向き合っ