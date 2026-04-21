きのう、三陸沖で発生した最大震度5強の地震を受け、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しています。宮城県石巻市では、きょう午前4時50分ごろ、陥没した道路の穴に通りかかった乗用車のタイヤがはまり動けなくなりました。乗用車は2時間半後に撤去され、運転手にけがはありませんでした。石巻地方広域水道企業団によりますと、きのうの地震の影響で水道管が破裂し、道路が陥没した可能性が高いということです。近