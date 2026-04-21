「ロッキーズ３−１２ドジャース」（２０日、デンバー）ドジャースが連敗を２でストップ。大谷翔平投手は４打数１安打だった。第４打席で申告敬遠された。５−１の六回２死二、三塁で、一塁に歩かされた。敵地のスタンドにブーイングが響いた。それでも続くゴードンが押し出し四球を選んで６点を目を奪った。八回無死の第５打席もストレートの四球。３ボールから大きく外角へ外れると、スタンドからは再びブーイングよう